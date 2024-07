Via alle Olimpiadi 2024. Sette “italiani” e le stelle Julian e Lacazette: tutti i protagonisti

Via delle Olimpiadi di Parigi 2024: venerdì è prevista la cerimonia ufficiale d’apertura, ma già nel corso di questo pomeriggio per quanto riguarda il calcio sono iniziati i match dei gironi, con Argentina-Marocco e Uzbekistan-Spagna che hanno dato inizio alle contese alle 15:00.

Come risaputo, lo spazio in questa manifestazione per quanto riguarda il calcio è riservato soprattutto ai giovani, ma nelle rose di 18 giocatori a disposizione dei ct, ci sono diversi fuoriquota. Inoltre, saranno 10 i giocatori a rappresentare la Serie A. Scopriamo di chi si tratta.

I giocatori della Serie A presenti a Parigi:

Henry Camara (Atalanta, Guinea)

(Atalanta, Guinea) Lucas Beltran (Fiorentina, Argentina)

(Fiorentina, Argentina) Gianluca Busio e Tanner Tessmann (Venezia, Stati Uniti)

Diego Gonzalez (Lazio, Paraguay)

(Lazio, Paraguay) Ossama El Azzouzi (Bologna, Marocco)

(Bologna, Marocco) Adrian Bernabé (Parma, Spagna)

(Parma, Spagna) Juan Miranda (Bologna – Spagna)

(Bologna – Spagna) Eldor Shomurodov (Roma – Uzbekistan)

(Roma – Uzbekistan) Coli Saco (Napoli, Mali)

Ad essi si può aggiungere l’iracheno Ali Jasim vicino al Como.

Questo poi l’elenco dei fuoriquota completo: spiccano alcune stelle di livello internazionale quali Julian Alvarez (Argentina), Hakimi del Marocco e Lacazette della Francia.

ARGENTINA: Julian Alvarez, Nicolas Otamendi, Geronimo Rulli; FRANCIA: Alexandre Lacazette, Loic Badé, Jean-Philippe Mateta;

SPAGNA: Sergio Gomez, Juan Miranda, Abel Ruiz; MAROCCO: Achraf Hakimi, Munir Mohamedi, Soufiane Rahimi; USA: Walker Zimmerman, Miles Robinson, Djordje Mihailovic

UZBEKISTAN: Husniddin Aliqulov, Oston Urumov, Eldor Shomurodov GUINEA: Abdoulaye Tourè, Naby Keita, Amadou Diawara