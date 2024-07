Hellas Verona, l’arma in più di questo pre-campionato è Daniel Mosquera

Si è conclusa ieri 5-1 Hellas Verona-Virtus Verona, terza amichevole del ritiro gialloblù. In rete per i gialloblù Daniel Mosquera, al suo quarto gol in tre partite con il Verona, che al 43esimo ha sbloccato la sfida. Nella ripresa sono state quattro le reti dell’Hellas. Al 67′ Stefan Mitrovic su assist di Alphadjo Cisse ha trovato la rete del 2-0, mentre al 73′ lo stesso Cisse, con il desto da pochi passi, è andato in gol. Tre minuti più tardi è arrivata la prima rete italiana di Dailon Livramento, che pochi minuti dopo il suo esordio con i colori gialloblù ha segnato con un destro preciso indirizzato verso il primo palo. All’80esimo ha trovato il gol anche Tomas Suslov, che con il mancino ha bucato la porta della Virtus. Tre minuti più tardi è arrivata la rete anche per gli ospiti con Manfrin, che dagli undici metri è riuscito a battere Perilli.

Il prossimo impegno dei gialloblù è in programma per sabato 27 luglio, alle ore 20.30, quando allo stadio ‘Quercia’ di Rovereto, il Verona sfiderà la Feralpisalò.

HELLAS VERONA-VIRTUS VERONA 5-1

Reti: 43′ Mosquera, 67′ Mitrovic, 73′ Cisse, 76′ Livramento, 80′ Suslov, 83′ Manfrin (rig.)

Le dichiarazioni dell’allenatore gialloblù Paolo Zanetti, rilasciate al termine di Hellas Verona-Virtus Verona, terza amichevole del ritiro dell’Hellas Verona. “Mosquera? Encomiabile il suo atteggiamento, non solo oggi ma in ogni allenamento. Si vede che è felice di essere qui, che questa è un’opportunità per lui, lo dimostra sempre. Deve migliorare, è un diamante grezzo ma ha delle potenzialità enormi. È all’inizio di un percorso, dovremo essere bravi a non bruciarlo, a non mettergli troppa pressione. Arriverà perché ha l’atteggiamento giusto, sarà ripagato. È un esempio per i compagni”.