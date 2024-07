Sainz-Ferrari, è ancora caos: il messaggio lascia di stucco

Tra Carlos Sainz e la Ferrari è ancora caos: il messaggio che ha lanciato il pilota ha lasciato tutti di stucco. Ecco cosa è successo

Scoppia ancora il caos con Carlos Sainz e la Ferrari. Lo spagnolo non ha per nulla gradito la decisione da parte della “Rossa” di non rinnovargli il contratto, preferendo ingaggiare Hamilton. Il classe ’94 si trova così senza una scuderia per l’anno prossimo. Il 2025 è ancora nebuloso per lui, in quanto non ha ancora sciolto le riserve sul suo nuovo team. Il sogno è di continuare ad essere competitivo con una big ma né la Red Bull, né la Mercedes né tantomeno la McLaren, hanno posti disponibili da gennaio.

Attualmente Sainz è conteso tra Alpine, Audi e Williams ma si tratta di scuderie che non riscaldano il suo cuore, non potendo lottare con questi team per il vertice. Lo spagnolo starebbe così pensando di legarsi ad una di esse addirittura per un solo anno, in modo da riprovarci nel 2026 se dovesse aprirsi uno spiraglio in Red Bull o in Mercedes. Di sicuro il ferrarista sta prendendo tutto il tempo a sua disposizione e questo sta spazientendo non poco i vari team che hanno necessità di progettare il futuro.

Sainz, frecciatina alla Ferrari: ecco cosa è successo

Nel mondo dei motori negli ultimi giorni si parla di quanto accaduto lo scorso weekend nel Gran Premio di Ungheria quando Norris, trovatosi a pochi giri dalla fine in testa, ha obbedito al team-order della McLaren di lasciar spazio a Piastri, suo compagno di scuderia, che ha così vinto il suo primo GP in carriera. Il britannico, dopo alcuni momenti di reticenza, ha fatto strada all’australiano.

A dire il vero Piastri era stato in testa sin dall’inizio del GP, subendo l’undercut da Norris dopo la seconda sosta. La McLaren ha ordinato a quest’ultimo di mantenere la posizione su Hamilton, lasciando così la vetta al compagno di scuderia. Subito dopo la gara, alcuni giornalisti hanno chiesto a Carlos Sainz di dire la sua che non si è sottratto, mandando una chiara frecciatina alla Ferrari. “Da quello che so hanno fatto quello che doveva essere fatto. – ha detto nelle parole riportate da ‘FormulaPassion’ – Se ottieni un undercut gratuito sul tuo compagno di squadra è anche giusto restituirgli la posizione. Ma in passato non tutti i team l’hanno fatto“.

Il riferimento sembra essere proprio ad un episodio con la Ferrari che lo riguarda in prima persona, durante il Gran Premio d’Ungheria dell’anno scorso. In quell’occasione Sainz fu vittima di undercut da parte di Leclerc senza però restituirgli la posizione con la scuderia di Maranello che favorì il monegasco. I due poi si chiarirono, con lo spagnolo che giustificò nel post-gara la scelta del suo team. A quanto pare però dentro di sé Sainz non la prese proprio bene…