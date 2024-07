Continua la ricerca di un sostituto per Josep Martinez in casa del Genoa: arriva un aggiornamento sul mercato rossoblu, che non pensano sollo alla suggestione De Gea.

Ecco quanto riporta Gianluigi Longari: “Genoa, per la porta è stato offerto De Gea che non convince del tutto per la lunga inattività. I rossoblu continuano a lavorare su Kotarski e Leo Roman”.