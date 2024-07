Colpo a sorpresa dell’Hellas Verona, che si sta assicurando un rinforzo in difesa per la prossima stagione.

Ecco quanto riporta Alfredo Pedullà in esclusiva: “Verona, in chiusura a sorpresa il difensore centrale Okou, classe 2002 in uscita dal Bastia: prestito con diritto di riscatto”.