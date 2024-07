Inter, Taremi non è venuto a fare la riserva: 3 a 0 al Las Palmas, altra doppietta

L’Inter infila un’altra vittoria in amichevole proseguendo nel buon precampionato che sta disputando: 3 a 0 al Las Palmas nel segno, neanche a dirlo, di Mehdi Taremi.

Doppio Taremi: non è venuto a fare la riserva.

L’iraniano manda segnali: pronti-via si procura un rigore che sigla con freddezza. Poi il raddoppio, su intelligente assist di Mkhitaryan, con un piattone a spiazzare il portiere avversario. Insomma, Taremi non è venuto a fare la riserva, ma ciò che sa fare meglio: segnare. Thuram e Lautaro avvisati: se lui dovrà sudare il posto, loro dovranno guardarsi le spalle.

Le altre indicazioni: dentro gli italiani, Asllani c’è.

Le indicazioni in questi test estivi vanno prese con le pinze, ma Inzaghi saluta il rientro dei nazionali italiani, ma anche un Asllani che sale in cattedra in termini di voglia di prendersi responsabilità e dialogare sia con l’onnipresente Mkhitaryan che con un ottimo Zielinski, già calato nella parte.