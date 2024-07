Problema serio tra la Ducati e Marc Marquez: rimpianto Honda

Un problema non di poco conto rischia di minare il rapporto tra Marc Marquez e la Ducati: rimpianto Honda per il campione spagnolo

Mai come quest’anno il Mondiale della MotoGP è aperto. Solo 10 punti separano nella classifica iridata Francesco Bagnaia dall’ex leader Jorge Martin. Con un fantastico poker di successi (Catalogna, Mugello, Assen e Sachsenring) ‘Pecco’ ha coronato la sua rincorsa scavalcando il collega della Pramac Raging in vetta alla classifica mondiale prima della pausa estiva.

Al ritorno in pista, nel weekend del 2-4 agosto per il Gran Premio di Silverstone, ci sarà da divertirsi e da stare con il fiato sospeso. Non solo i dieci punti di vantaggio del pilota della Ducati Lenovo Team sono un’inezia ma Marc Marquez non è ancora del tutto fuori dai giochi per il titolo per un triello che promette scintille.

Dopo 9 anni alla Repsol Honda HRC, l’otto volte campione del mondo, la scorsa estate, ha preso la difficile decisione di lasciare la Casa dell’ala dorata per approdare alla Ducati del Team Gresini. Ma i traslochi per il classe ’93 spagnolo non sono terminati. Come è noto, dalla prossima stagione Marquez sarà il compagno di box di Bagnaia. Un trasferimento epocale. Tuttavia, pare sia emerso un serio problema che potrebbe minare il suo rapporto con il Ducati Team Lenovo.

Marquez, problemi con la Ducati: ecco cosa è emerso

Nonostante guidi una Desmosedici GP 23, cioè la versione dell’anno precedente, Marquez è riuscito a salire sul podio quasi con regolarità. Tuttavia, finora ha sempre rimandato l’appuntamento con la prima vittoria con il Team Gresini. Un particolare non trascurabile in vista di un 2025 in cui il classe ’93 ambisce a lottare alla pari con Bagnaia per il titolo iridato.

Per farlo, però, Marquez deve risolvere un problema tecnico che lo sta rallentando essendo in questo momento il suo tallone d’Achille. Nello specifico, il driver spagnolo non si trova a proprio agio in frenata per la grande differenza tra la Ducati e la Honda.

“Proprio in questo punto c’è una leggera spinta dalla ruota posteriore verso l’anteriore, dove la Ducati ha molto grip, mentre io sono stato abituato alla minore potenza della Honda che ti consentiva di evitare di sbandare“, la risposta dell’otto volte iridato al collega Dani Pedrosa, attualmente collaudatore KTM e analista di DAZN. Quest’ultimo ha evidenziato le difficoltà di Marquez nel frenare la moto con il timing giusto per entrare in curva alla velocità adeguata e con la corretta inclinazione per accelerare ed evitare così di essere sorpassato.

Uno dei suoi punti di forza che, come detto, si sta rivelando il suo tallone d’Achille. Tuttavia, non si può non sottolineare il fatto che Marquez ha disputato solo nove gare con la Ducati, obiettivamente ancora poche per prendere pienamente confidenza con la Desmosedici. Ciononostante, Marc deve imparare il prima possibile a gestire la frenata se vuole davvero contendere il titolo iridato a ‘Pecco’ e a Jorge Martin, in questa stagione e in futuro.