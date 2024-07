River Plate, Demichelis non è più l’allenatore: contro il Sarmiento sarà la sua ultima

Con un comunicato sui propri social il River Plate ha annunciato la separazione consensuale con il suo tecnico Martìn Demichelis. Ecco il comunicato del River Plate: “A partire da una decisione presa di comune accordo con le massime autorità del Club, Martin Demichelis ha lasciato la sua carica di allenatore dello staff professionale. Domenica condurrà la sua ultima partita come allenatore della prima squadra. Il River Plate ringrazia Demichelis per la sua enorme professionalità, impegno e rispetto per la nostra maglia, e per i tre titoli ottenuti. Augura a lui e ai membri del suo corpo tecnico ogni successo nei prossimi passi della sua carriera“.