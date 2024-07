Torna l’incubo Covid: cinque giocatrici positive

L’incubo del Covid torna a minacciare in maniera importante il mondo dello sport: cinque giocatrici sono risultate positive dopo il test molecolare

Nel 2020, il mondo dello sport e non solo è stato gettato nel caos più completo dalla comparsa del virus SARS-CoV-2, meglio noto come Coronavirus o Covid che ha scatenato una terribile pandemia, riempiendo gli ospedali di ogni paese e causando migliaia di morti.

A distanza di quattro anni, sebbene in forme meno preoccupanti, il Covid è ancora in mezzo a noi e negarlo è del tutto impossibile. Durante quest’estate soprattutto, sia in Italia che nel resto del mondo i casi sono in netto aumento e nonostante i sintomi siano quelli di una comune influenza, il virus può risultare ancora pericoloso per i soggetti fragili e immunodepressi.

Per questo motivo, in alcuni luoghi come gli ospedali, indossare la mascherina è diventato di nuovo obbligatorio e ciò rende inquiete le persone che temono una nuova pandemia, al di là del fatto che le nuove varianti del virus siano molto meno aggressive. Il nuovo boom di casi di Covid sta mettendo in grossa agitazione anche il mondo dello sport e nel mirino del virus ci sono ora le Olimpiadi di Parigi dove l’allerta è massima.

Nonostante le precauzioni prese, tuttavia, il Covid è riuscito comunque a colpire e come riportato dalla delegazione dell’Australia impegnata ai Giochi cinque giocatrici della squadra femminile di pallanuoto sono risultati positivi al test molecolare.

Olimpiadi Parigi 2024, incubo Covid: cinque giocatrici australiane positive

L’incubo Covid torna a minacciare in maniera importante il mondo dello sport e soprattutto le Olimpiadi di Parigi che sono cominciate ufficialmente venerdì quando si è tenuta la cerimonia di apertura. Sebbene i controlli siano rigidi e siano state prese varie misure di sicurezza. il virus è riuscito ancora una volta a farsi largo e stavolta ha colpito la nazionale femminile australiana di pallanuoto che ha visto cinque delle sue giocatrici risultare positive al test molecolare.

Ad annunciarlo è stato il capo della delegazione dell’Australia Anna Meares che ha poi fatto sapere come le cinque giocatrici non verranno escluse e potranno anche allenarsi con la squadra: “Se si sentiranno sufficientemente bene per potersi allenare allora lo faranno. Stiamo seguendo tutti i protocolli che abbiamo, posso confermare che abbiamo fatto il test a tutta la squadra di pallanuoto” ha affermato la Meares.

Le positività emerse nella squadra femminile australiana di pallanuoto, almeno per il momento, non mettono in dubbio la sua partecipazione nel torneo olimpico, ma è chiaro che se la situazione dovesse peggiorare le cose potrebbero cambiare in maniera drastica. Nonostante sia meno forte e pericoloso rispetto al passato, il Covid non va comunque sottovalutato ed anche gli atleti dovranno cercare di impegnarsi e seguire i protocolli ed i consigli delle rispettive delegazioni per evitare il contagio e scatenare così una pericolosa reazione a catena.