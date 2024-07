Roma, dopo Soulé tutto su Artem Dovbyk

Il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, a stretto contatto con Daniele De Rossi, per migliorare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico giallorosso.

Dopo gli arrivi di Sangaré dal Levante, di Le Fée dal Rennes, Ryan a parametro zero, Dahl dal Djurgarden e Soulé dalla Juventus in attesa dell’ufficialità, il club capitolino è al lavoro per cercare il sostituto di Romelu Lukaku considerando che l’unica prima punta attualmente è Tammy Abraham.

Dopo tantissimi nomi accostati alla Roma per rinforzare il reparto offensivo: da En-Nesyri a Mikautadze, negli ultimi giorni, Artem Dovbyk, centravanti ucraino capocannoniere dell’ultima Liga col Girona, è balzato in pole.

Il centravanti ha dato priorità alla Roma rispetto all’Atletico, con i suoi agenti, che nei giorni scorsi hanno trovato l’accordo sulla base di un quadriennale fino al 2029 a tre milioni più bonus (il doppio di quanto guadagna in Spagna).

Dopo le 24 reti della scorsa stagione, la Roma è in trattativa con il Girona che ha inserito nel contratto di Dovbyk una clausola rescissoria da 40 milioni. Così come accaduto con Le Fée e Soulé, peserà la volontà nel calciatore, con la Roma che è arrivata ad offrire una cifra vicina ai 32 milioni di euro. Ghisolfi pronto a battere il sesto colpo dell’estate giallorossa.