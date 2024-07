Nuovi aggiornamenti sul mercato del Bari, da Nicolas a Radunovic, giocatori entrambi accostati al club in vista della prossima stagione.

Alfredo Pedullà fa il punto della situazione: “Il Bari non ha ancora il placet del Pisa per Nicolas,, aspetterà fino a stasera altrimenti tornerà su Radunovic. Atteso il via libera per il prestito di Veroli”.