Inter, Taremi subito on fire: 5 gol in 3 amichevoli

Che fosse un giocatore di esperienza e di qualità non vi erano dubbi, ma che l’impatto con l’Inter fosse questo… nessuno se l’aspettava. Mehdi Taremi risponde subito presente nelle prime tre amichevoli nerazzurri contro Lugano, Pergolettese e Las Palmas. Doppiette contro gli svizzeri e gli spagnoli e un gol contro la formazione che milita in Serie C.

Arrivato a parametro zero dal Porto, l’iraniano ha risposto subito presente nonostante si tratti di test amichevoli in attesa di vederlo in azione in gare ufficiali nonostante parte leggermente dietro nelle gerarchie rispetto a Marcus Thuram e Lautaro Martinez.

Complice l’arrivo del capitano nerazzurro intorno all’8 di agosto dopo le fatiche di Copa America, crescono le possibilità di vederlo dal primo minuto contro il Genoa, all’esordio assoluto in Serie A. E se i presupposti sono questi i tifosi nerazzurri possono stare sereni: il Principe di Persia risponde presente! In più, oltre a Calhanoglu, l’Inter ha trovato un altro rigorista.