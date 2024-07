Ormai non ci sono più dubbi: la prossima destinazione di Sainz

Il futuro di Carlos Sainz è ormai definito, ecco la prossima destinazione del pilota spagnolo in Formula 1

Finalmente, il tormentone legato al futuro di Carlos Sainz sembrerebbe in procinto di arrivare alla sua conclusione. Le indiscrezioni che arrivano dalla Germania, infatti, non lasciano alcun dubbio: ecco per chi correrà il pilota madrileno nella stagione 2025 di Formula 1.

Come noto, Sainz lascerà Maranello e la Ferrari al termine del campionato in corso per far spazio al sette volte iridato Lewis Hamilton. Un ribaltone ufficializzato dal Cavallino Rampante alla vigilia della stagione 2024 e che ha, immediatamente, generato grande scalpore tra appassionati ed addetti ai lavori all’interno del paddock.

Nel corso dei mesi, sul prosieguo di carriera di Sainz – protagonista di un avvio di Mondiale molto positivo – si è scritto davvero tanto e tanti sono stati i colloqui tra l’entourage del pilota e i team interessati. Ad oggi, però, non è ancora giunta alcuna comunicazione formale e la vicenda continua a tenere banco.

Quale futuro per Carlos Sainz? L’indiscrezione dalla Germania è chiara

Come dicevamo in apertura, tuttavia, nelle ultime ore ha iniziato a circolare dalla Germania un rumor che sembrerebbe suggerire l’arrivo una svolta definitiva. L’indiscrezione è dei colleghi di F1-Insider, i quali non hanno alcun dubbio: Sainz non andrà in team rivali della Ferrari, come Mercedes o Red Bull. Né sposerà i progetti di Alpine o Audi.

Stando ai colleghi tedeschi, infatti, Sainz proseguirà la sua carriera in F1 alla Williams, andando a comporre con Alex Albon un line up di altissimo livello. Reduce da diverse stagioni al di sotto delle aspettative, la storica squadra di Grove è intenzionata a rilanciarsi ed ha individuato proprio in Carlos l’uomo giusto per il suo ambizioso progetto.

Dieci milioni di euro all’anno l’ingaggio che i vertici della compagine britannica avrebbero proposto allo spagnolo, il quale, sempre stando a F1-Insider, avrebbe preteso all’interno del contratto una clausola che gli permetterebbe di svincolarsi entro due anni in caso di scarsa competitività della vettura.

Cosa manca per l’ufficializzazione? Con ogni probabilità, l’accordo verrà reso noto nel momento in cui la Mercedes sceglierà l’erede di Hamilton. Se le Frecce d’Argento dovessero infatti clamorosamente fare dietrofront sulla scelta di Kimi Antonelli, Sainz tornerebbe altrettanto clamorosamente in lizza per un posto su uno dei sedili più ambiti in F1. Staremo a vedere…