Sinner, il giudizio è inevitabile: “Inutile essere ipocriti”

Jannik Sinner al centro delle voci dopo la rinuncia all’Olimpiade di Parigi. Arriva il giudizio inevitabile: “Inutile essere ipocriti”

Jannik Sinner dovrà rinunciare ai Giochi Olimpici di Parigi a causa di una forte tonsillite che lo ha debilitato, portandogli febbre e problemi vari. Non è un periodo fortunato per il giovane altoatesino che sta perdendo gli appuntamenti più importanti a causa di condizioni fisiche precari.

Prima l’infortunio all’anca che lo ha costretto ad arrendersi per gli Internazionali di Roma e non essere al 100% al Roland Garros. Poi il malore durante il match contro Medvedev a Wimbledon, infine questa brutta tonsillite che gli impedirà di essere a Parigi. Ci teneva tantissimo l’azzurro, anche perché da numero uno del ranking avrebbe avuto un tabellone in discesa e le possibilità di arrivare a conquistare una medaglia erano altissime. Nulla da fare, dovrà attendere altri quattro anni. Non si placano però le polemiche dei malpensanti.

Sinner e le critiche dopo l’Olimpiade saltata: “Inutile fare gli ipocriti”

Secondo alcune voci, infatti, il numero uno al mondo, avrebbe potuto saltare di proposito i Giochi in quanto non convenienti per gli altri tornei da disputare durante l’anno e soprattutto la vetta del ranking da mantenere. Il rischio concreto di altri infortuni era alto. Per questo motivo c’è stato chi, anche pubblicamente tra gli addetti ai lavori, gli ha “consigliato” di non andare a Parigi.

Nessun secondo fine: Sinner ci teneva tantissimo e non riuscirà a partecipare ai Giochi Olimpici, a causa della brutta tonsillite. Una situazione particolare che anche il Presidente del Coni, Giovanni Malagò ha voluto chiarire in maniera perentoria. Durante il suo intervento alla vigilia della Cerimonia d’Apertura, inevitabili le domande su Sinner. Il numero uno dello sport italiano è andato dritto senza troppi peli sulla lingua: “Il rammarico e dispiacere c’è, è inutile essere ipocriti o falsi. Era innegabile che con lui avevamo delle buone possibilità di conquistare una medaglia ma c’è la certezza della sua assoluta impossibilità ad esserci”.

Incalzato sulle voci che circolano, Malagò è andato giù netto sottolineando: “Ho fiducia cieca in quello che mi è stato detto, ho parlato con il suo manager, non devo aggiungere nulla. Significa che sarà qualcun altro a portare le medaglie che doveva regalarci Jannik”, è la chiosa finale.

Parole forti quelle di Malagò che ha quindi voluto smentire una volta per tutte i rumors e le voci che circolavano intorno al forfait di Sinner.