“Varane la prova delle nostre ambizioni”: il Como e quel messaggio alla Serie A

Raphael Varane al Como: un colpo che è anche difficile da descrivere senza una certa sensazione di incredulità. Certo, non parliamo di un giocatore in rampa di lancio, ma nemmeno di un giocatore prossimo alla chiusura della carriera. Varane ha 31 anni e arriva dal Manchester United. Ha una bacheca che da sola supera quella di tanti giocatori della Serie A sommati fra loro. E rappresenta qualcosa di più di un semplice colpo esotico.

Messaggio al campionato: “La prova delle nostre ambizioni”.

Cesc Fàbregas ha dichiarato: “Raphaël è un giocatore speciale e il suo ingaggio è la prova dell’ambizione che abbiamo per questo club”. Lo stesso gruppo proprietario del club ha invece detto: “Siamo entusiasti di avere Raphaël nella nostra famiglia, la sua esperienza completerà notevolmente le nostre ambizioni di crescita dentro e fuori dal campo”. Insomma, il suo arrivo è un messaggio al campionato: il Como fa sul serio.

Quanti titoli: l’esperienza che serve per salvarsi.

Si diceva della bacheca: tre campionati in Liga, quattro Champions League con il Real Madrid. Una Coppa del Mondo nel 2018 con la Francia, Carabao Cup 2023 e poi la FA Cup 2024 con il Manchester United. Varane porta quella dose di esperienza che sarà una manna dal cielo per un gruppo che per gran parte non conosce la Serie A. Non solo un nome, ma tanta sostanza: Varane stesso lo ha detto spiegando che “arrivo al Como con tanta umiltà, per aiutare il club a crescere”.