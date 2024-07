Alex Zanardi nella leggenda, fan commossi: nessuno come lui

Alex Zanardi continua a stupire il mondo Intero, nessuno come lui: i suoi tifosi sono rimasti a bocca aperta

Un guerriero che è riuscito ad esprimere il suo amore per lo sport, nonostante le avversità della vita. Alex Zanardi rimane un esempio per milioni di fan sparsi per il mondo, nonostante la sua carriera sia stata a dir poco turbolenta. In salita, l’esistenza dell’ex pilota che ha superato ostacoli apparentemente insormontabili per molti.

Un uomo unico, innamorato dei motori e del brivido, dell’adrenalina che lo ha reso negli anni un pilota vincente come pochi. Ma il 15 settembre 2001 tutto si è spezzato, durante il campionato CART di scena in Germania Alex perse il controllo della sua vettura che fu colpita da un rivale in pista. Auto troncata a metà e medici che dovettero ricorrere all’amputazione degli arti inferiori, per salvargli la vita. Il più grande dei drammi per uno sportivo che, successivamente, fu però semplicemente eccezionale nel reinventarsi. Sempre nel nome dello sport, della resilienza e del sacrificio.

Dall’aver perso praticamente tutto Alex è tornato a sorridere in pochi anni, diventando un campionissimo dell’handbike, vincente come pochi. Il suo talento fuori dal comune gli ha regalato – tra Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016 – ben 4 medaglie d’oro alle Paralimpiadi. Un fenomeno in piena regola, che non si è mai messo paletti o posto dei limiti. Di lì a poco, però, la vita lo avrebbe messo nuovamente a dura prova. Stavolta il mostruoso incidente lo vide coinvolto a Pienza, tra le strade della Toscana, durante un allenamento in handbike.

Zanardi, record speciale: è davvero l’unico

Era il 19 giugno 2020. Un secondo di distrazione e l’impatto frontale con il camion fu terrificante. Zanardi è stato in coma oltre sei mesi, innumerevoli operazioni solo per sopravvivere. Il ritorno a casa l’anno successivo. E da allora di notizie sulle sue salute non se ne hanno più.

Ma i suoi fan non si sono mai arresi, lo continuano a coccolare a distanza, ad aspettare un suo ritorno nonostante l’ennesima mazzata che la vita ha riservato ad Alex. Zanardi, però, recentemente è stato ricordato su ‘X’ per un vero e proprio record da fenomeno. Dal leggendario sorpasso a Laguna Seca a Bryan Herta ai suoi trionfi più indimenticabili. E proprio in tal senso un fan ha ricordato un dato statistico impressionante del campione italiano, contornandolo da uno scatto che lo ha visto esultare in due momenti molto diversi della vita di Alex.

This is the only human to win an #INDYCAR title (two, actually) and an Olympic medal (make that six Paralynpic medals) pic.twitter.com/rQQ4sAwxmi — Arni Sribhen (@neckthai) July 26, 2024

“Questo è l’unico essere un mano a vincere un titolo Indycar (due, in realtà) ed una medaglia Olimpica (per un totale di sei medaglie paralimpiche)”. Zanardi nella sua carriera è stato un atleta speciale, fuori dal comune. Un uomo dal coraggio impareggiabile, che i suoi tifosi sperano possa riportarlo molto presto ad una vita normale e alla sua più grande passione: lo sport. I suoi record e le sue gesta sono già diventate un grosso pezzo di storia.