Movimento in uscita in casa del Palermo: il terzino serbo Mladen Devetak è molto vicino a trasferirsi in Croazia, al Rijeka. Per i rosanero si tratterebbe di una cessione a titolo definitivo.

Lo scorso anno Devetak ha giocato sempre in Croazia, ma all’NK Istra, agli ordini di Paolo Tramezzani.

Fonte: Lorenzo Lepore.