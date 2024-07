Movimento in Serie C: l’attaccante ventottenne Lorenzo Sorrentino, rimasto svincolato dopo il prestito alla Fermana, dal Giugliano, sembra aver trovato una nuova squadra. Il centravanti romano ripartirà infatti dalla Pianese. Per lui 9 gol in 31 presenze la scorsa stagione in C, fra girone B, C e Coppa Italia.