Sainz-Vasseur, messaggio da brividi: tifosi Ferrari commossi

Arriva un commovente messaggio per i tifosi della Ferrari. Il momento prima o poi doveva arrivare. Ora è tutto deciso

Sono mesi ormai che al centro dell’attualità in Formula 1 vi è il mercato piloti nel quale ha tenuto banco la scelta di Carlos Sainz che, tra qualche mese, dirà addio in via ufficiale alla Ferrari. Non c’è più spazio per lui a Maranello, lo sa bene sin dallo scorso 1 febbraio Carlos, quando è arrivato l’annuncio della firma fino al 2027 di Lewis Hamilton.

Una decisione, quella del Cavallino Rampante, che ha ferito Sainz. Che lo stesso pilota spagnolo ha faticato a comprendere, visti i suoi risultati in pista ed il contributo tangibile nel corso degli anni allo sviluppo di una vettura che stenta, purtroppo, a trovare quella continuità necessaria per ambire a grandi traguardi.

Non si aspettava di ritrovarsi così, da un momento all’altro, tagliato fuori dalla Ferrari. Frederic Vasseur lo ha voluto fortemente Hamilton, un’occasione troppo ghiotta per non prenderla in considerazione. Nonostante i quasi 40 anni, l’inglese sarà la punta di diamante della Ferrari nel 2025, dando un supporto anche al talentuosissimo Leclerc che spesso e volentieri si è perso nelle sue incertezze.

E Sainz? Finalmente il suo futuro, dopo settimane di presunte indiscrezioni, è stato rivelato ufficialmente. Sainz sarà il nuovo pilota della Williams, una scelta ponderata per tanto, tantissimo tempo.

Vasseur saluta Sainz, il messaggio è davvero emozionante

Un contratto “per il 2025, 2026 e oltre”, gli unici e pochi dettagli che Williams ha diramato dopo la tanto attesa di Carlos Sainz. Il futuro del pilota madrileno sarà quindi con il team inglese che lo stesso Sainz ha dichiarato di voler riportare ai vertici, dove manca da un pò e meriterebbe di essere.

Tra le primissime reazioni a caldo all’annuncio di Sainz alla Williams vi è stata quella del Team Principal della Ferrari, Frederic Vasseur. Nonostante abbia scelto in prima persona la soluzione Hamilton, Vasseur è comunque molto legato a Sainz. Il suo messaggio ha lasciato di stucco i tifosi. In pochi, infatti, si aspettavano un Vasseur così ‘sentito’ nel salutare e ringraziare Sainz. “Sono felice che Carlos si unirà alla Williams dalla prossima stagione, un team con grande storia ed eredità fondata da un uomo illuminato con una visione ambiziosa. Quindi so che Carlos si sentirà a casa sua”.

Vasseur ha voluto ‘coccolare’ a distanza quello che per ancora qualche mese sarà un perno fondamentale per la Ferrari. “Ho grande rispetto per James (Vowles) e sono certo che Carlos fornirà un prezioso contributo in Williams. Per ora è ancora un pilota Ferrari e per le rimanenti dieci gare lavorerà sodo, concentrandosi sui nostri obiettivi. Lavoreremo insieme per ogni singolo punto, fino all’ultimo giro di questo campionato”.

Fred gives his thoughts on @Carlossainz55’s announcement 👇 pic.twitter.com/yPYK02gL5t — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 29, 2024

Dalla Ferrari alla Williams, due scuderia con un grande storia in Formula 1 che, in passato, hanno duellato per il Mondiale. Basta pensare alla rivalità che Michael Schumacher ha avuto prima con Jacques Villeneuve e poi con Juan Pablo Montoya. Adesso per Sainz si apre un nuovo capitolo della propria carriera. Il pensiero di Vasseur e di molti ferraristi che lo accompagneranno in una nuova avventura lontano da Maranello.