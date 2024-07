ESCLUSIVA SI Pedullà: “Sutalo, il prezzo scende. Anche il Bologna lo sa”

Aggiornamenti riguardanti Josip Sutalo da parte di Alfredo Pedullà. Ecco quanto riferisce sul difensore: “Sutalo non è più centrale nel progetto di Farioli malgrado l’Ajax lo abbia acquistato soltanto la scorsa estate. E per la sua cessione potrebbe esserci uno sconto rispetto ai 20 milioni abbondanti investiti, un’operazione possibile per 15 milioni più bonus. Ne sono al corrente tutti i club interessati, compreso il Bologna che ha fatto – come anticipato – un sondaggio negli ultimi giorni e che potrebbe anche prendere due difensori centrali. Hummels ancora non risponde, Bijol è in lista, mentre Erlic arriverà presto in città”.