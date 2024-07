Ultim’ora in Formula 1, ribaltone totale: spunta una gara in più

Una gara extra-campionato in F1 per rendere la stagione ancora più avvincente. Il calendario verrebbe quindi riscritto da cima a fondo

Una notizia che potrebbe rivoluzionare il calendario della Formula 1 è appena emersa dopo il GP del Belgio, l’ultimo prima della pausa estiva di agosto.

Secondo quanto riportato dall’autorevole sito britannico ‘The Race’, si sta valutando la possibilità di organizzare un intero weekend Sprint al termine del campionato, dedicato esclusivamente ai giovani talenti emergenti. Questa gara extra-campionato, che si svolgerebbe ad Abu Dhabi, potrebbe diventare realtà già nel 2025, offrendo una preziosa opportunità ai piloti delle formule minori e di altri campionati.

L’evento prevederebbe prove libere, qualifiche e una gara Sprint, inserendosi nello slot tradizionalmente riservato al test per giovani piloti che si tiene ad Abu Dhabi dopo la conclusione della stagione. La proposta ha già trovato un ampio consenso tra le scuderie e le altre parti coinvolte. Tuttavia restano da superare alcuni ostacoli organizzativi e regolamentari.

Uno dei principali problemi riguarda la selezione dei partecipanti. Si ipotizza che potrebbero essere ammessi i piloti che hanno disputato un massimo di due Gran Premi di F1, in linea con le regole attuali per le sessioni di FP1. Un altro ostacolo significativo è rappresentato dai vincoli del budget cap che limitano le spese annuali dei team e dalle restrizioni sull’uso delle power unit. Tuttavia, con l’accordo unanime dei team, questi ostacoli potrebbero essere superati.

Nuova gara in Formula 1, l’indiscrezione

Un altro aspetto delicato è la gestione dei diritti televisivi per questo evento speciale. L’opportunità di vedere giovani talenti in azione in un fine settimana che replica in gran parte l’esperienza di un Gran Premio ufficiale potrebbe attirare un’ampia audience, offrendo così un valore commerciale significativo.

Sebbene sia improbabile che questo evento possa essere realizzato già nel 2024, la fine della stagione 2025 appare un obiettivo credibile e realistico. Questo nuovo appuntamento non solo arricchirebbe il calendario della Formula 1 ma offrirebbe anche un’importante opportunità di crescita per i giovani piloti, permettendo loro di dimostrare il proprio talento in un contesto altamente competitivo.

La proposta di una gara extra-campionato dedicata ai giovani piloti rappresenta un ribaltone totale per il mondo della Formula 1. Se realizzata, potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia di questo sport, offrendo nuove emozioni ai fan e nuove opportunità ai talenti emergenti. Resta da vedere come si svilupperanno le discussioni nelle prossime settimane e mesi ma una cosa è certa: la Formula 1 è pronta a scrivere un’altra pagina indimenticabile della sua storia.