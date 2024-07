Zeroli, Liberali e Camarda: l’asse portante del Milan Futuro

Francesco Camarda ha fatto parlare tanto di sé per le prestazioni d’alto rango espresse nel corso dell’ultimo anno. Classe 2008, in Primavera ha segnato con buona frequenza, realizzando anche delle reti dal valore pregiato, come quella in rovesciata in Youth League. E’ cresciuto nell’accademia del Milan e ha deciso di rinnovare con il club che ha coltivato il suo talento sin da bambino.

Nella prossima stagione lui, insieme a Zeroli e Liberali, sarà la colonna portante del Milan Futuro, la squadra U23 del club rossonero, che disputerà il campionato di Serie C-Girone B. Il primo appuntamento è previsto a Chiavari, contro l’Entella, il prossimo 25 agosto. Sarà la prima cavalcata di una lunga serie in cui questi tre giovani, nell’assetto guidato da Daniele Bonera, proveranno a mettersi in mostra certificando le ambizioni elevate di diventare profili di rango elevatissimo.