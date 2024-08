Djokovic confessa tutto: annuncio pesantissimo

Djokovic, dopo la vittoria al secondo turno delle Olimpiadi Rafa Nadal, ha svelato un retroscena importante

Il destino li aveva messi contro un’altra volta. La sessantesima, per essere precisi. L’undicesima sulla terra di Parigi, con un bilancio chiaramente a favore di Rafa Nadal che, sul suo terreno di caccia preferito, aveva battuto il rivale serbo in 8 dei precedenti 10 incroci.

Al grande appuntamento Olimpico però Djokovic è arrivato certamente più in forma, più preparato atleticamente e meno logoro rispetto allo spagnolo. Che, con le unghie e coi denti, ha provato in tutti i modi a resistere, riaprendo perfino, per lo spazio di un game, un secondo set che pareva già appannaggio del 24 volte campione Slam.

Non c’è stato nulla da fare, per il mancino di Manacor. Il sogno parigino si è infranto contro il muro del serbo che ha collezionato la 31esima vittoria su 60 incontri, proseguendo nella sua missione di regalare e regalarsi una medaglia d’oro olimpica che sarebbe la ciliegina sulla torta di una carriera leggendaria.

Dopo aver elogiato il rivale che forse più di ogni altro – al pari di Roger Federer – lo ha stimolato ad alzare il livello del suo gioco nel corso degli ultimi 15 anni abbondanti, Djokovic ha parlato in conferenza stampa del suo rapporto umano con Nadal. Le sue parole, improntate ad una grande sincerità, hanno riaperto il dibattito sulla questione della possibile amicizia che due grandi campioni sarebbero in grado di coltivare finché sono in attività.

Djokovic a cuore aperto su Nadal: “Non è stato possibile”

Premessa. E’ evidente a tutti come lo straordinario rapporto umano tra lo stesso fuoriclasse spagnolo e Roger Federer, ‘nemico’ di tante battaglie in campo, sia stato una sorta di unicum non solo nel tennis, ma forse nello sport in generale ad altissimi livelli. Detto questo, Djokovic ha tenuto a specificare cosa non sarebbe stato possibile mettere in atto, a livello di amicizia, tra lui e Rafa.

“È difficile essere molto uniti, onestamente, siamo due grandi rivali. E ad un tuo rivale non vuoi dare intuizioni sulla tua vita o su come ti senti e cose del genere perché questo potrebbe forse esporti. Immagino che sia uno dei motivi per cui forse noi non abbiamo un legame così stretto, non penso che a quel livello tu possa davvero connetterti così tanto con qualcuno“, ha esordito Djokovic.

“Si spera che sia una lunga vita per entrambi, siamo tutti e due persone che amano la propria famiglia, e speriamo di poter affrontare i diversi aspetti della nostra relazione in futuro. Si potrebbe riflettere sulle cose che abbiamo vissuto insieme e sui momenti speciali in un modo diverso. Sarebbe bello se ci affrontassimo un altro paio di volte magari in diverse parti del mondo, ciò potrebbe giovare al nostro sport“, ha concluso speranzoso Nole.

Intanto, il torneo olimpico di Djokovic prosegue. Oggi, il serbo affronterà Tsitsipas nei quarti di finale nel remake della finale dell’edizione 2021 del Roland Garros, vinta dal serbo in cinque set.