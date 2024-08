LA NOTTE DEGLI ASSI ENTRA NEL VIVO. OGGI IL DAY3 CON LA CHIPLEAD DI ERMANNO PACINI E LO SCOPPIO DELLA BOLLA

Il player “azzurro”, già terzo al termine del Day1A, ha iniziato la giornata dal 10° posto del count con 676.500 chips, su un field di partenza di 594 giocatori (1.133 le registrazioni complessive al torneo). Pacini ha trasformato quello stack in 1.697.000 chips imbustate alla chiusura del livello 17. I più immediati inseguitori dell’italiano sono lo spagnolo Guillermo Gordo (1.538.000) e l’israeliano Tuval Garbi (1.500.000). 9° posto per il rumeno Adrian State, vincitore di un ricco Mistery Bounty event all’EPT di Montecarlo 2024, top 30 per il chipleader di inizio giornata, il libanese Abdallah Eddine e 62° posto per un altro giocatore del “Paese dei cedri” ma ben più famoso di Eddine: Nicolas Chouity, primo nell’EPT di Montecarlo edizione 2010. Nelle parti basse del count troviamo invece il pro francese Kalidou Sow (173k), vincitore nel 2017 del PS Championship Main Event di Praga. Niente Day3, invece, per il bielorusso Natan Chauskin (campione dell’Italian Poker Tour di Malta nel 2015), per il pro veterano proveniente dalla Romania Danut Chisu, per il cinese Cheng Zeo e anche per l’italiano Fabio Peluso, titolare di braccialetto WSOPE. Nonostante l’eliminazione di uno dei suoi big, ieri il Belpaese ha performato davvero bene. Oltre alla chiplead di Pacini, accedono al Day3: Matteo Zanardi (1.093.000 chips), Fausto Tantillo (1.069.000), Valentino Alesiani (1.014.000), Simone Pascucci (951.000), Raffaele Castro (858k), Vasyl Palandiuk (753k), Candido Cappiello (696k), Antonio De Lucia (623k), Michele D’Angelo (575k), Andrea Rocci (566k), Davide Testori (566k), Michele Pucci (526k), Lucio Giassi (449k), Antonino Venneri (437k), il “braccialettato” europeo Simone Andrian (434k), Alberto De Leo (416k), Eros Nastasi (313k), Giuseppe Imperato (222k), Dario Quattrucci (208k), Alessandro Picchierri (160K) – anche lui possessore di un titolo WSOPE – e Riccardo Bonucchi (142k). Una gran bella e folta pattuglia che potrebbe regalarci tante soddisfazioni. A cominciare da oggi, quando gli occhi saranno puntati sullo scoppio della bolla. LEGGI L’ARTICOLO SU WWW.POKERSTARSNEWS.IT