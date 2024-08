Olimpiadi, nuova bufera Sinner: è giallo sulle foto con Kalinskaya

Passati una manciata di giorni dall’inizio delle Olimpiadi, non è solo lo sport a tenere banco ma la vicenda che ormai è diventata di interesse pubblico tra Sinner e la compagna Anna Kalinskaya

Se ne era parlato già nei giorni scorsi, queste Olimpiadi di Parigi hanno visto un assente di lusso che poco più di un mese fa ha guadagnato la vetta della classifica ATP di tennis: Jannik Sinner. Con un post sul suo profilo Instagram, il tennista altoatesino aveva annunciato di essere vittima di una forte tonsillite e pertanto, sotto consiglio medico, non avrebbe potuto partecipare ai giochi olimpici nella capitale francese. Al contempo, con largo anticipo Anna Kalinskaya, compagna e collega di Sinner, aveva volontariamente disertato le Olimpiadi a seguito dell’invito da parte del Comitato Olimpico a partecipare come atleta neutrale (per le sue origini russe).

Il motivo ufficiale della sua assenza risiedeva nel fatto che l’atleta aveva già provveduto all’iscrizione al torneo di Washington. Anche in quel caso però le polemiche non sono state poche, perché in molti hanno collegato la rinuncia della Kalinskaya a motivazioni extra sportive riguardanti la guerra russo-ucraina: la tennista si sarebbe rifiutata di partecipare senza portare la sua bandiera. Che la sua scelta sia stata dovuta a motivazioni sportive o politiche poco conta, perché da qualche settimana ormai non si fa che parlare di un Sinner “indirizzato” dalla sua compagna e tutto è nato dopo la pubblicazione di una foto.

Sinner e Kalinskaya in Sardegna: post fake smascherato

In un’era in cui i social sono in grado di indirizzare le vite di ognuno di noi, un post su X (ex Twitter) ha scatenato il putiferio a causa di un collage che ritraeva Jannik Sinner e Anna Kalinskaya nel fantastico mare della Sardegna. L’utente autore del post rilasciato il 29 luglio asseriva, con una certa superficialità, che i due si trovavano sull’isola italiana contemporaneamente allo svolgimento dei giochi olimpici.

Ebbene, le foto presentate nel post in realtà risalgono al 17 luglio e sono state pubblicate sul settimanale italiano Chi. Parliamo quindi di un periodo di gran lunga antecedente all’annuncio di Sinner sul suo profilo Instagram e, peraltro, il suo arrivo a Parigi era già stato posticipato alla comparsa dei primi sintomi di tonsillite.

Lei, si, ha rifiutato andare alle olimpiadi senza la sua bandiera, ma lui??? non aveva il mal di gola? pic.twitter.com/da2uI03l1j — ElenaBardet #HaStatoPutin #Bersagliera (@elena_bardet1) July 29, 2024

La Kalinksaya e Sinner si trovavano in Sardegna già dall’11 luglio, giorno in cui sono stati intercettati a Olbia dai fotografi della Gazzetta dello Sport. “Lei, si, ha rifiutato andare alle olimpiadi senza la sua bandiera, ma lui??? non aveva il mal di gola?” – è quanto si legge nel post, che inoltre ha ricevuto non pochi commenti sgradevoli nei confronti dei due ragazzi, come se una vacanza dopo gli sforzi sportivi non fosse una cosa più che meritata.