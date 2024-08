Ritiro Nadal, tifosi in lacrime: l’annuncio non lascia dubbi

Dopo la sconfitta in singolare contro Novak Djokovic, Nadal ha incassato anche l’eliminazione dal doppio: futuro al bivio

Non lo dice, ma certamente lo pensa. Non lo annuncia ufficialmente, ma sicuramente si starà già preparando un lungo discorso in cui dovrà usare le parole giuste per spiegare la sua scelta. Che ormai, a detta di tutti, pare davvero esser stata compiuta. Rafa Nadal ha lavorato per un anno e mezzo – da quella maledetta lesione al muscolo ileopsoas rimediata durante gli Australian Open 2023 – per tornare a competere ad alti livelli. Con due desideri ben definiti che ha sempre dichiarato di voler perseguire.

Il primo si chiamava Roland Garros, e l’avventura è durata davvero poco complice un sorteggio crudele che lo ha messo di fronte, al primo turno, ad un campione come Sascha Zverev, che poi avrebbe conteso il titolo a Carlos Alcaraz in un emozionante match durato 5 set. Il secondo si chiamava Giochi Olimpici di Parigi 2024, una kermesse a cui il mancino di Manacor teneva davvero tanto. Anche in questa occasione il tabellone non è stato dei migliori, col redivivo – e già suo grandissimo rivale da 15 anni ed oltre – Novak Djokovic che lo ha spazzato via con un netto 6-1 6-4.

Restava il doppio, il ‘romantico’ doppio da giocare in coppia col suo erede designato, Carlitos Alcaraz. Il cammino del 22 volte campione Slam e del nuovo fenomeno del tennis mondiale si è però interrotto in quarti di finale, con la coppia statunitense composta da Austin Krajicek e Rajeev Ram in controllo sin dalle prime battute del confronto.

Già stizzito in seguito alle continue domande ricevute dai giornalisti dopo il match con Djokovic sulla data presunta del suo ritiro, il mancino di Manacor ha aggiornato i fans e gli addetti ai lavori sui suoi propositi di carriera. Lo ha fatto subito dopo la sconfitta in coppia col più giovane connazionale.

Nadal, i tifosi tremano: “Devo analizzare a freddo la situazione”

“Questa fase è terminata. Mi ero concesso del tempo fino ai Giochi Olimpici per capire cosa fare del resto della mia carriera, e oggi quella fase è finita. Ho bisogno di tornare a casa e analizzare a sangue freddo la situazione, per vedere la voglia e la forza che mi restano“, ha detto il maiorchino ai microfoni di ‘Teledeporte’.

Nadal ha quindi rivelato che trascorrerà del tempo con la famiglia dopo 4 mesi “in cui mi sono divertito di nuovo giocando a tennis, nonostante qualche problema e delusione”.

Poi arriveranno le valutazioni sul futuro: “Quando avrò chiaro cosa fare in futuro con o senza una racchetta in mano vi farò sapere. Se non avrò la voglia, la forza o la motivazione per continuare, appenderò la racchetta al chiodo. Quando mi sarò calmato, deciderò quale sarà il mio prossimo passo”, ha concluso con una punta di amarezza Nadal.