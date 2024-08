Tennis, annuncio choc dopo la catastrofe: si è dimesso, il nome è di quelli grossi

L’andamento delle partite di tennis durante le Olimpiadi di Parigi attualmente in corso ha portato ad uno scossone con le dimissioni

Tutti gli occhi degli appassionati di tennis presenti in ogni angolo del mondo in queste settimane sono puntati su Parigi dove sono in corso le Olimpiadi. Qui si sfidano ogni giorno i migliori atleti sia del panorama maschile che di quello femminile.

Nonostante la grande preparazione e le alte aspettative che c’erano su una Nazionale di tennis in particolare per questi Giochi Olimpici, non sono arrivati i risultati attesi. Questo ha portato a grande delusione attorno al movimento tennistico del Paese e c’è già anche chi con grande onestà si è preso le sue colpe rassegnando le dimissioni dall’incarico federale.

Una delle grandi delusioni nei vari tabelloni dei tornei di tennis di queste Olimpiadi è stata senza dubbio la Francia che ha ottenuto pessimi risultati con i suoi giocatori sia nel panorama maschile che in quello femminile. Ai quarti di finale non c’è infatti nessun rappresentate del Paese ospitante di questi giochi e l’unico in grado di raggiungere almeno gli ottavi è stato Corentin Moutet nel singolare maschile.

La Francia fa flop nel tennis alle Olimpiadi di Parigi: Ivan Ljubicic rassegna le dimissioni alla Federazione transalpina

A fare mea culpa per questo flop francese è stato Ivan Ljubicic che dal 2022 ricopre il ruolo di direttore del progetto “Ambition 2024”. Si tratta dell’intento della Federazione francese di tennis di far crescere i talenti proprio in vista di questi Giochi di Parigi. Va da sé che i risultati non sono stati per nulla quelli sperati.

Con grande onestà Ljubicic ha quindi deciso di lasciare l’incarico e ha commentato questa sua scelta ai microfoni de L’Equipe con queste parole: “I risultati sono catastrofici, questa è la realtà, dobbiamo assolutamente prenderci le nostre responsabilità. Ho già parlato con il presidente. Ad oggi, anche io sono responsabile per il team francese ed ho offerto le mie dimissioni da questa posizione perché ho fallito nel preparare i giocatori”.

La carriera da allenatore del croato è davvero ottima e tra i suoi traguardi principali c’è anche quello di essere stato l’allenatore di una leggenda come Roger Federer tra il 2016 e il 2022. Per tale motivo forse non è riuscito ad accettare il fallimento della Nazionale francese in queste Olimpiadi in casa.