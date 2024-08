Juve, Thuram si presenta: “Qui un sogno, mio padre ha detto che è la più grande squadra d’Italia”

Poco prima delle 14.00, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione, di Khephren Thuram, come nuovo centrocampista della Juventus: ecco le sue dichiarazioni. “Le prime settimane sono andare bene. Con il mister si lavora bene, tutto molto bene”.

PAPA’ LILIAN – “Mio papà mi ha detto che è la più grande squadra d’Italia, la più grande nel mondo. Mi ha detto assolutamente di approfittare di ogni momento vissuto qui non soltanto come giocatori, ma come allenatori e dirigenze per me sarà un’occasione di apprendimento enorme e di crescita come persona e come calciatore. La stagione non è ancora iniziata vediamo come va”.

JUVENTUS – “Essere qui è un sogno. È stato un sogno parlare con il ds e con il mister. Ho sempre desiderato di giocare alla Juve da quando ero piccolo. Qui sono passati tanti francesi e mi rendo conto di avere una grande fortuna”.

THIAGO MOTTA – “Sicuramente ha avuto molto importanza. È stato un giocatore eccezionale e intelligente. Sono sicuro che potrò imparare molto da lui”.

IDOLI – “Uno è Paul Pogba e l’altro è Patrick Vieira”.

CARATTERISTICHE – “Io amo molto far girare la palla ma mi piace anche verticalizzare. Ho qualità di dinamicità e gioco palla al piede. Per quanto riguarda la difesa recupero palla velocemente. Sono un giocatore completo ma devo migliorare ancora”.

FARIOLI – “Si, il mister è molto importante per me, perchè mi ha dato fiducia. Lui si aspettava molto da me e mi parlava molto ed è stato una figura importante insieme a tutto il suo staff”.