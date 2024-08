Monza-Sassuolo su SI (Ecco dove vederla)

Alle 17.00 andrà in scena su Sportitalia il match pre-stagione tra il Monza di Nesta e il Sassuolo di Grosso. La gara la potrete seguire in diretta ed in esclusiva sul canale 60 DTT, sul nostro sito e sulla nostra app.

Monza-Sassuolo, le formazioni

Monza (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Caldirola, Marì; Birindelli, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Caprari, Maldini; Djuric. Allenatore: Nesta.

Sassuolo (4-2-3-1): Satalino; Toljan, Romagna, Odenthal, Doig; Lipani, Boloca; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Mulattieri. Allenatore: Grosso.