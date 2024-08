Nadal, fine della corsa? L’annuncio sul ritiro non lascia dubbi

Rafael Nadal torna a parlare del suo futuro a margine dell’eliminazione alle Olimpiadi: ecco cosa ha detto la leggenda spagnola

Nettamente eliminato dal torneo singolare per mano di Novak Djokovic, Rafael Nadal è tornato in campo alle Olimpiadi in coppia con Carlos Alcaraz subendo anche assieme al murciano una dolorosa sconfitta. Il 38enne spagnolo ha dunque dovuto dire addio al sogno di conquistare la sua seconda medaglia olimpica in carriera – dopo l’Oro di Pechino 2008 – e adesso si appresta a vivere un finale di stagione con tante incognite legate alle sue condizioni fisiche.

“Quando avrò chiaro cosa farò in futuro con o senza una racchetta in mano vi farò sapere. Se non avrò la voglia, la forza o la motivazione per continuare, appenderò la racchetta al chiodo“, ha detto Nadal in conferenza stampa, rispondendo all’ennesima domanda dei giornalisti sul suo ritiro.

Quel momento sembrerebbe non essere ancora arrivato. Ma, di certo, il 2024 di Nadal non sarà contrassegnato da molte altre apparizioni. Ad affermarlo è stato lo stesso tennista maiorchino nell’incontro con i giornalisti.

Nadal verso il forfait allo US Open. E dice addio al Roland Garros: arriva l’annuncio

Rafa, ad esempio, ha così parlato della sua partecipazione al prossimo US Open, ultimo slam stagionale in programma a New York tra il 26 agosto e l’8 settembre. Lo spagnolo ha sottolineato come trascorrerà del tempo con la famigliadopo 4 mesi in cui si è divertito di nuovo giocando a tennis, nonostante qualche problema e delusione. “Al momento penso che non ci sarò, ma lo farò sapere presto. Non penso di poter fare una risposta chiara a tutti, ho bisogno di tempo e a sensazione credo che questo sia difficile”. Ancora più significative, però, sono alcune considerazioni legate al suo ritorno sui campi del Roland Garros.

Già, perché Nadal non ha usato giri di parole per dire che sui campi del Roland Garros ci tornerà solo da spettatore: “Questa è stata la mia ultima partita al Roland Garros, sarò sempre grato al pubblico parigino per avermi sempre sostenuto, in ogni occasione”.

Insomma, se due più due fa quattro, Nadal appenderà la racchetta al chiodo al termine della stagione 2024. Sempre che, ovviamente, non scelga di fare dietrofront regalandosi (e regalandoci) un ultimo giro di valzer nonostante non riesca più a competere ai livelli a cui ci aveva abituato. Staremo a vedere.