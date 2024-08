Ribaltone Ferrari: Leclerc ha confessato tutto

Dopo il podio al Gran Premio del Belgio ribaltone in casa Ferrari: Charles Leclerc ha vuotato il sacco

L’insperato podio al Gran Premio del Belgio ha risollevato il morale in casa Ferrari. Certo, Leclerc è salito sul terzo gradino del podio solo per la squalifica di George Russell ma questo non toglie nulla alla gara senza sbavature del pilota monegasco, partito in pole per la penalità inflitta a Max Verstappen per aver montato sulla sua Red Bull la quinta power unit stagionale.

Un podio che ha interrotto un digiuno che durava dal Gran Premio d’Austria. Tuttavia, a Maranello non si stappa lo champagne per un podio così come Leclerc non si accontenta di fare da spettatore alla lotta per la vittoria che vede una Red Bull in difficoltà e un McLaren e una Mercedes in costante crescita.

Insomma, il numero 16 vuole tornare a vincere in Formula 1 e per tornare a transitare per primo sotto la bandiera a scacchi il driver monegasco è pronto al ribaltone: infatti, si è finalmente sbottonato.

Charles Leclerc vuole tornare vincente in F1 con Ferrari, ma servono aggiornamenti. La SF-24 sta attraversando un momento non facile, con tante problematiche emerse dopo gli update spagnoli. Il bouncing resta la più impellente gatta da pelare per Maranello, ma in squadra c’è fiducia e l’idea di una rinascita pare quasi una certezza.

Leclerc aspetta gli aggiornamenti per tornare a vincere

Il podio a Spa-Francorchamps ha ringalluzzito Charles Leclerc che, come riportato da ‘F1ingenerale.com’, ha attribuito le difficoltà che hanno relegato il ‘Cavallino Rampante’ al ruolo di quarta forza del Mondiale di Formula 1 al bouncing (saltellamento della monoposto per effetto di un maggiore carico aerodinamico) emerso dopo gli aggiornamenti: “La nostra stagione è separata in due fasi. La prima è stata molto positiva, mentre nella seconda, quando sono arrivati gli aggiornamenti, abbiamo faticato di più. Il problema è soprattutto il bouncing che abbiamo immediatamente pagato in termini di punti e risultati”.

Motivo per il quale per tornare a far mangiare la polvere a tutta la concorrenza occorrono ulteriori modifiche alla monoposto. Aggiornamenti che devono correggere i difetti palesati dalla SF-24 riportando così la Ferrari nelle posizioni che contano: “Sappiamo che dobbiamo migliorare il nostro potenziale. Ci stiamo lavorando e non siamo demotivati“.

Dunque, Charles Leclerc è tutt’altro che sfiduciato, confida ancora nella possibilità di alzare al cielo un trofeo anche se è consapevole che la pausa estiva sarà di poco aiuto perché tutto sarà chiuso e andranno in vacanza a ricaricare le pile. Ciononostante, la Rossa è già al lavoro sugli aggiornamenti. “Non posso dire quando arriveranno i nuovi pezzi, ma stiamo lavorando a tutta velocità per portarli il prima possibile. Quella data ci dirà in quali gare cominceremo a vedere la luce in fondo al tunnel“, ha concluso Leclerc.