Roma, pareggio contro i campioni di Conference: De Rossi avvisa, “Arriveranno altri colpi”

E’ terminata 1-1 l’amichevole giocata a Rieti dalla Roma contro l’Olympiacos. I giallorossi sono andati a segno su rigore con Pellegrini. Nella ripresa ha fatto il suo esordio il nuovo bomber, l’ucraino Artem Dovbyk. Il tecnico giallorosso, Daniele De Rossi si è soffermato sulla prestazione della squadra e sul mercato: “Sia nel primo sia nel secondo tempo abbiamo fatto delle cose fatte bene, altre un po’ meno. e Soulé sono giocatori molto importanti. Ho la fortuna di avere una società alle spalle che fa investimenti di questo tipo e io ho la pazienza, che nessuno ha in questa città, di aspettarne anche altri perché so che arriveranno, perché questa società vuole fare le cose fatte bene. Non so com’è la percezione da fuori, ma da dentro stiamo faticando per fare questi colpi. Sono state settimane dure sia di lavoro in campo sia di lavoro al telefono, siamo contenti che si siano sbloccate queste situazioni. Alcune si sbloccano più facilmente, in altre come quella di Dovbyk c’è bisogno dell’intervento dell’alto, del presidente Dan”.