ESCLUSIVA SI Kallon alla Salernitana, l’agente: “Petrachi garanzia, bell’impatto con Martusciello. I suoi obiettivi”

Paolo Bordonaro, agente del giovane attaccante Yayah Kallon è intervenuto in esclusiva a SPORTITALIA per parlarci del giovane attaccante, che dopo il rientro al Verona, dal prestito al Bari, si è accasato da qualche giorno alla Salernitana in prestito, in cerca di rilancio e minuti per crescere.

Una settimana fa il trasferimento alla Salernitana. Soddisfatti?

“Siamo molto contenti di questo trasferimento, che considero l’ideale per il ragazzo. La Salernitana è una società molto importante e questa è una occasione altrettanto importante per Kallon, per dimostrare quello che vale”.

Come siete arrivati alla decisione?

“Yayah non ha mai avuto dubbi: c’erano molte altre possibilità, ma ha optato per legarsi a questa società che è storica. E’ molto carico e convinto. Già in questi primi giorni è stato molto bene e la città gli piace molto, così come il gruppo che ha trovato”.

Altre possibilità, come la Carrarese?

“Sì, ma non solo. Sia in Italia che all’estero sono arrivate diverse richieste e ci ha fatto piacere, ma ha scelto la Salernitana. Per quanto riguarda l’estero posso dire che non lo ha mai considerato, perché voleva restare in Italia”.

Dice che non ha mai avuto dubbi: cosa lo ha convinto in particolare?

“Diversi aspetti. Innanzitutto la presenza di un direttore come Petrachi. E’ un dirigente molto, molto bravo. Lo ha dimostrato con i fatti in passato: ha le idee chiare e la stima di uno come lui fa piacere. Una personalità importante come la sua è una buona garanzia per sapere che andrai in una squadra che può fare un buon campionato, in un buon ambiente. Ci vuole per sapere di avere equilibrio e tranquillità”.

Poi?

“Del blasone e della storia della Salernitana ho già detto: impossibile non esserne attratti. Poi ci sono i tifosi: Salerno è una piazza molto calda. E l’allenatore chiaramente è stato fondamentale”.

Ha voglia di lavorare con Martuscello?

“Molta. E’ un allenatore che regala molte speranze ai propri giocatori. E’ cresciuto al fianco di un altro grande allenatore come Sarri, propone un calcio piacevole, aiuta i giocatori a crescere. L’impatto avuto con lui è stato subito molto positivo. Anche il suo sistema di gioco può favorire l’inserimento di Kallon”.

Per poter dire di aver fatto un buon campionato, cosa dovrà fare?

“A livello di squadra la Salernitana spero possa fare un campionato di vertice, per poi vedere anche le avversarie cosa faranno. A livello invece individuale beh, meritarsi il posto per giocare e fare la differenza. Vuole contribuire ai successi della Salernitana. Non gli importa se con i gol o gli assist, gli piacciono in egual modo, l’importante è aiutare la squadra nel modo che servirà”.