Asse Spagna-Inghilterra: tre calciatori coinvolti, Julian Alvarez all’Atletico Madrid

Julian Alvarez sarà un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid ma non l’unico perché i Colchoneros stanno ultimando anche un altro acquisto dal Chelsea. Maxi plusvalenza per il Manchester City con la squadra del Cholo Simeone che verserà nelle casse degli inglesi una cifra vicina agli 80 milioni di sterline.

Ma non finisce qui, perché da Manchester ci spostiamo a Londra con i Blues e i Rojoblancos al lavoro per una doppia operazione: percorsi inversi per Samu Omorodion e Conor Gallagher. L’attaccante, acquistato dall’Atlético Madrid per 6 milioni di euro dal Granada, nell’ultima stagione ha militato in prestito all’Alavés. Operazione da circa 35 milioni di sterline, con l’Atletico Madrid è in fase di riflessioni. Dopo il mancato rinnovo con i Blues, il centrocampista inglese volerà in Spagna per circa 40 milioni di euro, con un tris di operazioni sull’asse Manchester-Madrid-Londra.