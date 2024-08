Milan, Ibrahimovic: “Voglio vincere. I miei giocatori devono dare sempre il 200%””

Zlatan Ibrahimovic è attualmente a New York insieme al Milan per la tournée negli Stati Uniti con i rossoneri impegnati nell’ultima amichevole contro il Barcellona, dopo le vittorie contro Manchester City e Real Madrid. Il Consigliere del CdA del club di Via Aldo Rossi e partner operativo di Red Bird, proprietario delle quote di maggioranza del Milan, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a The Athletic.

“Non sono un babysitter. I miei giocatori sono adulti e devono assumersi le responsabilità. Devono fare il 200% anche quando non ci sono. Il mio ruolo è connettere tutto; essere un leader dall’alto e assicurarsi che la struttura e l’organizzazione funzionino. Al Milan ho voce in capitolo in diversi ambiti portare risultati e aumentare il valore del club, tutto chiaramente con l’ambizione di vincere: questo è il mio lavoro quotidiano”.