Vettel, clamoroso ritorno in Formula 1: l’annuncio è definitivo

Sebastian Vettel torna in Formula 1? Dall’interno del paddock, arriva un aggiornamento sulla clamorosa ipotesi di mercato

Siamo nel bel mezzo dell’estate e, come di consueto, i motori della Formula 1 sono spenti per permettere a piloti ed addetti ai lavori di staccare la spina, dopo il tour de force della prima parte di stagione. Le notizie di mercato però, si sa, quelle non vanno mai in vacanza e nelle ultime ore ha cominciato a prendere quota una voce davvero clamorosa.

La voce in questione riguarda il ritorno in griglia di Sebastian Vettel, quattro volte campione del mondo ritiratosi al termine della stagione 2022. Stando ad indiscrezioni provenienti dall’estero, il nativo di Heppenheim sarebbe voglioso di tornare protagonista e potrebbe farlo riabbracciando Milton Keynes, trasferendosi tra le fila della Red Bull, squadra che lo ha lanciato e gli ha consentito di diventare uno dei piloti più vincenti nella storia della Formula 1. Una voce nata dal fatto che i vertici del team anglo-austriaco sono delusi dal rendimento di Sergio Perez e stanno facendo della valutazioni in ottica futura.

Vettel e il ritorno in F1, parla Helmut Marko: le sue parole non lasciano dubbi

L’ipotesi, parliamoci chiaro, è molto suggestiva. Ma avrà anche delle fondamenta di verità? In molti ritengono di sì, e non è da escludersi che possano avere ragione. Intanto, però, dalla Red Bull è arrivata una smentita ufficiale con tanto di spiegazione. A rilasciarla è stata Helmut Marko, super-consulente della compagine campione in carica.

Intervenuto ai microfoni di ‘F1-insider’, l’81enne di Graz ha affermato: “Vettel è stato via per due anni. Anche Hülkenberg è stato via per più tempo e poi è tornato in Formula 1, ma non è un quattro volte campione del mondo, quindi è ancora affamato. Per Sebastian è diverso…”. Poi Marko ha spiegato – senza troppi giri di parole – il motivo per il quale non è intenzionato a richiamare il tedesco nella sua scuderia: “A essere onesti, schierare Sebastian accanto a Max nella Red Bull… preferisco non metterlo in difficoltà“.

Insomma, sembrerebbe che il buon “Seb” sia destinato a non tornare alla Red Bull e, probabilmente, a restare fuori dal giro della Formula 1. A meno che qualche altro team non sia interessato alle sue prestazioni. In tal senso, occhio all’Audi, che è alla ricerca di un secondo pilota – dopo aver ingaggiato lo stesso Hulkenberg dalla Haas – e potrebbe piazzare il colpo ad effetto in vista del proprio ingresso nel Circus datato 2026.