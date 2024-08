ESCLUSIVA SI Osservato in Italia, Matkovic verso la permanenza all’Osijek: respinto sondaggio dell’Atletico

Anton Matkovic verso la permanenza all’Osijek: lo scorso luglio il club croato ha rinnovato il contratto del promettente classe 2006 fino al 2027 nell’ottica di allontanare per un po’ i rumors di mercato intorno a lui e di lasciarlo crescere con calma, prima di valutarne la cessione.

In tal senso da registrare il “no” all’Atletico Madrid, che in questi giorni ha sondato anche lui nell’ottica di assicurarsi un prospetto in ottica futura per il proprio attacco, dove giusto ieri è stato promosso in prima squadra anche il 21enne Giuliano Simeone, figlio del Cholo. L’Osijek ha informato gli spagnoli che in questo momento non vuole cederlo, un po’ come fatto lo scorso gennaio con il Sassuolo in Italia. L’attaccante è stato osservato in passato in A anche da Inter, Atalanta e Milan, senza che nessuna fra di esse arrivasse però a contatti formali.