Bomba Hamilton-Ferrari: lo ha giurato

Lewis Hamilton in Ferrari, l’annuncio ha colpito i tifosi del Cavallino Rampante: lo ha giurato

Ci sarà da attendere ancora qualche mese per vederlo alla guida di una Ferrari, un’immagine che ancora oggi ‘fa strano’ a molti appassionati delle quattro ruote. Ma intanto il pensiero su Lewis Hamilton a Maranello è diventato un vero e proprio chiodo fisso: un investimento che, almeno in quanto a rumore, ha già raggiunto da tempo il suo scopo.

Era il 1 febbraio 2024 quando il 39enne di Stevenage veniva annunciato in via ufficiale dal Cavallino Rampante, una decisione che lasciò letteralmente a bocca aperta i tifosi di tutto il mondo. Dopo anni nelle grandi rivali, McLaren prima e Mercedes poi, il pilota inglese ha scelto la via più complicata e certamente criticata. Ma l’idea di riportare al successo una scuderia leggendaria come quella di Maranello deve aver fatto scattare qualcosa in Hamilton, mai così determinato nonostante le primavere che passano inesorabili. Da qualche settimana la sua Mercedes è tornata a ruggire, superando di fatto proprio la Ferrari in termini prestazionali.

Lo sanno bene Leclerc e soprattutto Carlos Sainz, colui che ha pagato a maggiori spese la volontà di Hamilton di confrontarsi con una decisione così importante come il suo passaggio in Ferrari. Per mesi lo spagnolo è rimasto virtualmente senza auto per il 2025: alla fine ha scelto la Williams. Hamilton in Ferrari è stato anche abbondante oggetto di critiche e scetticismo, legate soprattutto all’età del sette volte campione del mondo la cui carriera da qualche stagione è in evidente fase discendente.

Ferrari, Hamilton è già pronto: l’annuncio è clamoroso

Dopo aver eguagliato Michael Schumacher per mondiali vinti, Hamilton ha dovuto piegarsi alla Red Bull e Max Verstappen. Un binomio fino a questo momento imbattibile che tuttavia a Maranello sono certi di poter mettere in seria difficoltà proprio grazie all’approdo del pilota britannico ad inizio 2025.

Lo scetticismo generale di molti intorno alla voglia di rivalsa di Hamilton è stato spento del tutto da John Elkann. Il presidente di Stellaris e Ferrari, intervenuto ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’, ha parlato proprio della decisione di puntare forte sul talento britannico. “Sono trattative che hanno svolte rapide, siamo riusciti a converge e Hamilton e la Ferrari si sono ritrovati con obiettivi comuni. Lui cerca l’ottavo titolo mondiale e noi vogliamo tornare a vincere. Con Lewis abbiamo maggiori possibilità“.

Elkann ha tranquillizzato i tifosi della Ferrari sulla bontà dell’operazione e sulla motivazione del pilota in uscita dalla Mercedes. “Non viene in Italia a godersi la pensione, vuole intorno persone motivate che vogliono vincere come lui. In Formula 1 c’è una vera lotta con quattro team molto vicini”. Il numero uno della Ferrari ha poi concluso il suo discorso spiegando il perché l’approdo di Hamilton a Maranello può risultare un affare vincente evidenziando che chi come Lewis ha maggiore esperienza riesce ad essere più regolare.