Come Marquez e Bagnaia, la firma fa esultare Valentino Rossi: tutto fatto con la Ducati

Arriva la firma con la Ducati: colpo di scena in MotoGP, esulta anche Valentino Rossi

Il 2025 sarà un anno importantissimo per molti piloti della MotoGP. Nonostante il mondiale 2024 sia ancora apertissimo, con almeno due, se non quattro, piloti ancora in corsa per la vittoria, la testa di molti appassionati è già proiettata alla prossima stagione, quella che vedrà per la prima volta Marc Marquez a bordo di una Ducati ufficiale, compagno di squadra di quel Pecco Bagnaia che resta il favorito numero uno per la vittoria del titolo. Tra i due litiganti, a godere potrebbe però essere un terzo incomodo. Ad esempio un altro pilota che ha firmato da poco con la Ducati, regalando una grande gioia anche a Valentino Rossi.

Perso Jorge Martin, probabilmente uno dei talenti più importanti della sua generazione, la Ducati ha dovuto cercare di riprogrammare il proprio presente e il proprio futuro. La scelta dei piloti, mai come negli ultimi mesi, è stata soppesata con grande attenzione, tenendo conto del fattore umano, ma soprattutto del talento, della meritocrazia e, perché no, anche un po’ del “marketing”, che può sicuramente beneficiare, ad esempio, dell’approdo di un otto volte iridato come Marquez nel team ufficiale di Borgo Panigale.

Se lo spagnolo esulta per essersi assicurato una stagione in sella a una Ducati ufficiale, può fare altrettanto però anche un altro pilota di grande talento, quel Fabio Di Giannantonio che all’interno del VR46 Racing Team ha dimostrato di avere le potenzialità per poter andare veloce, molto veloce, anche con una moto non ufficiale, e che si è quindi guadagnato l’opportunità più importante della sua carriera, quella che gli potrebbe far fare il definitivo salto di qualità.

Ducati, c’è la firma di Fabio Di Giannantonio: guiderà una moto ufficiale

Sarà una stagione fondamentale per la carriera del pilota romano. Il classe 1998 ha infatti rinnovato il proprio contratto con la Ducati fino alla 2026, potrà continuare a correre con il suo team, quello di Valentino Rossi, e potrà farlo per la prima volta guidando una moto ufficiale di Borgo Panigale. Un traguardo ma anche un punto di partenza, come affermato dallo stesso Di Giannantonio nelle dichiarazioni rilasciate a margine dell’annuncio, da parte di Ducati, di un rinnovo che va a completare il quadro dei motociclisti che nel 2025 potranno competere con una moto ufficiale.

Sulla carta, nella prossima stagione Di Giannantonio potrà dunque partire alla pari rispetto a Bagnaia e allo stesso Marquez, due rivali temibili ma che, con una GP25 a disposizione, fanno sicuramente meno paura.

Starà a lui dimostrare di meritare davvero un’opportunità del genere. Ma su questo il direttore generale Luigi Dall’Igna sembra non avere alcun dubbio: “Siamo contenti di avere Fabio ancora tra i nostri piloti. Ha sempre dimostrato grande fiducia nel nostro progetto, e con dedizione e talento è cresciuto costantemente in MotoGP“. Parole al miele che fanno presagire un connubio sicuramente competitivo, ma chissà, magari anche vincente.