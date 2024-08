Leclerc gelato, batosta senza precedenti: Ferrari scaricata

Charles Leclerc è rimasto senza parole per la batosta subita dalla Ferrari: a quanto sembra la Rossa è stata scaricata

La Formula 1 sta vivendo una serie di scossoni legati sia al mercato dei piloti che dei tecnici. L’assalto alla Red Bull è partito dalla McLaren in questa stagione, ma ora anche altri top team sono pronti ad inserirsi. A Maranello rischiano di rimanere indietro.

Arrivare a questo punto non era di certo nei desideri della Ferrari. La scuderia di Maranello aveva cominciato la propria stagione come antagonista della Red Bull, l’unico team in grado di strappare la vittoria a Max Verstappen, almeno fino a Montecarlo. Poi una serie di problematiche tecniche hanno iniziato a fiaccare la spinta di Sainz e Leclerc. Gli aggiornamenti tecnici portati non hanno funzionato, come puntualmente avviene dal 2018 ad oggi. Un classico incubo che non permette ai piloti della Rossa di spiccare il volo nel momento clou del campionato. McLaren e Mercedes le sono quindi balzate davanti e ora si fa dura.

La prossima stagione Leclerc spera di poterla vivere da protagonista, sapendo benissimo di doversi confrontare con un top come Hamilton. La speranza è che la nuova vettura nasca meglio della SF-24 e sia perlomeno in grado di essere sviluppata a dovere. Di certo sarebbe servito un uomo come Adrian Newey per tracciare la linea da seguire, specie in previsione del cambio regolamentare previsto per la stagione 2026.

Newey andrà all’Aston Martin, niente da fare per la Ferrari: i motivi

Adrian Newey, secondo quanto riportato dalla stampa britannica, sarà invece un nuovo ingegnere dell‘Aston Martin. Niente Ferrari e addio ai sogni di gloria: l’ex tecnico della Red Bull avrebbe deciso di rimanere vicino casa, nella sua Inghilterra, per lavorare al progetto ambizioso di Lawrence Stroll.

Per convincerlo il magnate canadese lo ricoprirà d’oro, con un contratto da 100 milioni di dollari l’anno e piena libertà di manovra. Proprio su questo punto la trattativa tra il genio di Stratford e il Cavallino Rampante si è arenata. La Ferrari non ha acconsentito ad un lavoro a distanza, da superconsulente, come richiesto dal diretto interessato, ma voleva un impegno a tempo pieno. Inoltre ci sarebbero state anche altre richieste relative a numerosi ingegneri da ingaggiare oltre lui, altra cosa poco gradita a John Elkann.

Fatto sta che alla fine dovremmo vedere Newey vestire di verde, con l’annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare in concomitanza con il Gran Premio d’Italia a Monza, ad inizio settembre.