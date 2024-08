Nadal, tremendo annuncio poco fa: ora c’è davvero da preoccuparsi, tifosi disperati

Annuncio ufficiale di Rafa Nadal. Purtroppo quello che temevano tutti i tifosi si è concretizzato. C’era da aspettarselo

Archiviate le Olimpiadi con la splendida vittoria di Novak Djokovic in finale contro Carlos Alcaraz, il calendario ATP di agosto avrà nei Masters di Montreal e Cincinnati i due eventi clou che precederanno lo Us Open, in programma da fine agosto a New York.

Tante le defezioni a Montreal con l’uscita di scena anticipata di Djokovic, Alcaraz e Musetti, una decisione inevitabile considerato il loro cammino protrattosi fino all’epilogo del torneo olimpico di singolare. Assenti anche Berrettini che tornerà a Cincinnati con una wild card e Rafa Nadal, il quale non si era iscritto sia al Canadian Open che al Masters dell’Ohio.

Non si è conclusa come Rafa aveva sempre sperato la sua ultima Olimpiade. Sconfitto nettamente da Djokovic in singolare, il campione iberico non è riuscito a conquistare una medaglia anche nel doppio disputato in coppia con Alcaraz. I due spagnoli sono stati eliminati dagli specialisti Ram e Krajicek, coppia statunitense vincitrice della medaglia d’argento.

Nadal, annuncio improvviso: il ritiro è ufficiale

Si pensava che Rafa potesse tornare in campo allo Us Open e, invece, non ci sarà. Lo ha comunicato lo stesso tennista con il consueto post sui social in cui ha ufficializzato il suo forfait, tutt’altro che imprevisto.

“Ciao a tutti, vi scrivo per informarvi che ho deciso di non partecipare allo Us Open, un torneo che mi evoca ricordi fantastici. Mi mancheranno le sessioni notturne all’Arthur Ashe Stadium. Non sono in grado di essere al 100% (…) Il mio prossimo torneo sarà la Laver Cup a Berlino.” Questo il contenuto del post di Nadal che salta così la kermesse newyorchese per il secondo anno consecutivo. L’ultima volta che vi ha partecipato è stato nell’edizione 2022, conclusa con l’eliminazione ai quarti di finale con Tiafoe.

Nadal, dunque, tornerà in campo alla Laver Cup 2024, in programma alla Mercedes Benz Arena di Berlino dal 20 al 22 settembre. Rafa è uno dei convocati del team Europe allenato da Yannick Noah che schiererà anche Alcaraz, Medvedev, Zverev. Ruud e Tsitsipas, un vero squadrone. Il team World, invece, vincitore delle ultime due edizioni annovera, per ora, De Minaur, Fritz, Shelton e Paul.

L’ultima partecipazione alla Laver Cup per Nadal risale al 2022. In quell’edizione, Rafa è stato schierato in doppio in coppia con Roger Federer, in quello che è stato l’ultimo match in carriera per lo svizzero.