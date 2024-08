L’ufficialità è una mazzata tremenda: Bagnaia e Marquez furiosi

In un mercato piloti che non smette di regalare colpi di scena, l’ultima notizia ufficiale mette in allarme Bagnaia e Marquez

Ducati ha sparigliato le carte, con una decisione che ha infiammato i movimenti di tutte le squadre e di una buona fetta di piloti, e la stessa casa di Borgo Panigale ha ora chiuso il cerchio, con un comunicato ufficiale che permette di conoscere ancor più a fondo le accoppiate moto-centauri per la prossima stagione.

Del resto, tutti sapevano che l’aver annunciato la decisione di promuovere Marc Marquez in Factory come futuro compagno di Pecco Bagnaia avrebbe ‘distrutto’ un puzzle apparentemente fermo. Un mosaico che poi si sarebbe dovuto ricomporre in una sorta di effetto domino che avrebbe coinvolto davvero tutti. E che ha comportato conseguenze per tutti.

Oltre all’approdo di Jorge Martìn, attuale centauro di Prima Pramac Racing – uno dei team satellite di Ducati – in Aprilia, e il passaggio di Enea Bastianini, fino a fine stagione nel Team Lenovo con Pecco, in KTM assieme a Maverick Viñales, le cronache di mercato hanno anche raccontato del nuovo sodalizio tra la casa di Paolo Campinoti, che ancora può vantare la leadership del mondiale piloti grazie ai risultati del 26enne madrileno, con Yamaha.

Ducati ha quindi dovuto affrontare un’altra decisione: a quale squadra una delle moto ufficiali per la stagione 2025. La lotta, ristretta al Team Gresini Racing, attuale casa dei fratelli Marquez, e la Pertamina Enduro VR46 Racing di Valentino Rossi, è stata vinta dal team diretto da Uccio Salucci, il braccio destro del Dottore. Ma le novità non finiscono certo qui.

Di Giannantonio promosso: “Possiamo lottare per il titolo”

Il VR46 Racing Team ha infatti ufficializzato da poche ore che Fabio Di Giannantonio sarà per il prossimo biennio un pilota Ducati con moto ufficiale. Questo grazie al recente accordo tra la casa di Borgo Panigale e la squadra marchigiana come factory supported team.

“Nove mesi fa mi sono trovato senza moto per continuare il mio sogno, e oggi firmo un contratto con due delle più importanti entità della MotoGP, è difficile da credere”, le prime dichiarazioni a caldo del pilota romano.

Di Giannantonio si è definito molto contento di poter proseguire questo viaggio insieme al Pertamina Enduro VR46 Racing Team e Ducati Corse. “Sarò in pista per due anni con la Ducati ufficiale, possiamo e dobbiamo puntare a raggiungere risultati ambiziosi. È un grandissimo progetto, dove mi sento coinvolto al 100% e possiamo lottare per il gradino più alto del podio“, ha concluso il centauro.

Attualmente ottavo in classifica generale e per nove volte nella Top10 finale dei GP quest’anno, Di Giannantonio punta a centrare il primo podio del 2024: sarebbe il terzo della sua giovane carriera nella classe regina. Insomma, un avversario da temere, per Marquez e Bagnaia, in vista della lotta al titolo mondiale del 2025…