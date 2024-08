Marcell Jacobs, a Parigi l’ultima Olimpiade? Annuncio ufficiale

Marcell Jacobs ha già chiarito il suo futuro e se quella di Parigi 2024 è stata la sua ultima Olimpiade: ora i tifosi non hanno più alcun dubbio

A Tokyo Marcell Jacobs ci ha fatto letteralmente impazzire con una prestazione incredibile entrando nella storia dello sport italiano in una gara, quella dei 100 metri piani che, di solito, non ha mai davvero visto gli Azzurri come protagonisti. Purtroppo, nonostante il cambio totale di vita, il trasferimento negli Stati Uniti e i duri allenamenti, non è riuscito a confermare l’oro a Parigi ma si è classificato al quinto posto.

Il suo stato di forma ha comunque smentito parecchi detrattori, perché l’atleta ha comunque dato prova di poter restare attaccato al gruppo di testa e ha confermato di essere uno dei migliori al mondo nella sua specialità. Lo stesso è successo nella staffetta 4×100. Anche in questa disciplina, Jacobs non è riuscito a confermare l’oro vinto a Tokyo con gli azzurri a un passo dal bronzo. La sua prova non può comunque essere giudicata negativa.

Oggi Jacobs ha quasi 30 anni e in tanti si sono chiesti se questa sia stata l’ultima volta che l’abbiamo visto ai Giochi olimpici. In realtà, c’è già una risposta ben chiara su quest’argomento e i tifosi possono stare tranquilli.

Jacobs, la decisione sulle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Appena terminata la finale dei 100 metri, il velocista ha subito parlato della prossima edizione dei Giochi in programma a Los Angeles nel 2028, lasciando intendere che lui non ha alcuna intenzione di mollare e inizierà fin da subito a prepararsi per ciò che accadrà tra quattro anni.

A margine della gara per la staffetta 4×100, il velocista ha dichiarato: “Sono fiducioso che a Los Angeles arriveremo per riprenderci quella medaglia che non è arrivata qui e a quel punto potrei pensare di mettere un punto alla mia carriera”.

E ancora: “Ora non è ancora il momento perché sento di poter dare ancora tanto e ottenere grandi soddisfazioni a partire dal prossimo anno dove c’è un Mondiale su una pista amica come quella di Tokyo, dove ho ottenuto due medaglie d’oro. È un Mondiale, è l’unica medaglia che mi manca“.

Insomma, la decisione pare essere già stata presa e Jacobs ha ben chiari i prossimi appuntamenti che potrebbero farlo entrare ulteriormente nella storia dell’atletica leggera italiana. Le potenzialità, Marcell le ha tutte.