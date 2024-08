Sampdoria, Borini potrebbe andare via

L’attaccante della Sampdoria, Fabio Borini, potrebbe lasciare Genova in queste ultime settimane di calciomercato. Il classe 1991, ex Milan e Roma, è reduce da una buona stagione in Serie B dove è stato fortemente voluto in blucerchiato da Andrea Pirlo dopo l’esperienza assieme in Turchia.

Ora Borini potrebbe andare via dal capoluogo ligure e tentare una nuova esperienza in Serie A. Le squadre su di lui sarebbero principalmente due: Cagliari e Hellas Verona. I sardi cercano infatti rinforzi per l’attacco, così come i veneti. Per Borini, peraltro, quello a Verona sarebbe un ritorno giacché ha già vestito i colori gialloblù nel 2020.