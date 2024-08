Zanardi, che emozione: l’annuncio della Formula 1

Un annuncio, quello della Formula 1, che coinvolge anche Alex Zanardi: emozione unica per l’ex pilota e atleta paralimpico

Vi sono stati due momenti difficilissimi nella vita di Alex Zanardi che avrebbero messo al tappeto in molti. Ma la forza volontà e l’amore per lo sport dell’atleta bolognese non hanno lasciato spazio ad alcun dubbio. Zanardi era e rimane un vincente, ad anni dal suo ritiro. E il tributo con cui la Formula 1 lo ha omaggiato è semplicemente da brividi.

Tutto è cominciato il 15 settembre 2001 quando nel Campionato CART – competizione nella quale Zanardi è stato due volte campione del mondo – durante il GP in Germania, il pilota bolognese è stato protagonista di uno spaventoso incidente. La monoposto distrutta e lo staff medico che fu in grado di salvarlo compiendo un enorme sacrificio: l’amputazione degli arti inferiori. Una carriera, per molti, data per conclusa ma non per Alex che non solo riuscì a rialzarsi ma a farlo – come sua consuetudine – da vincente.

E in handbike, la sua nuova passione, ebbe risultati strepitosi. Vincitore alle Paralimpiadi e tra i più forti e competitivi in uno sport che, proprio grazie a lui, è diventato celebre. La vita, si sa, spesso e volentieri è ingiusta. Con Alex lo è stata troppo spesso. Il 19 giugno 2020 lo scontro frontale con un camion, mentre si allenava sulle strade di Pienza, quasi lo uccise. Da allora, i tifosi – che non sanno praticamente più nulla sulle sue condizioni di salute – non hanno smesso di riversare amore e attenzioni nei suoi confronti.

Annuncio incredibile, commozione per Zanardi

Con grande sorpresa di molti, però, nelle scorse ore ad omaggiare l’ex pilota ci ha pensato la Formula 1. Un gesto assai commovente ed inaspettato, un messaggio da brividi che ha lasciato tutti di stucco.

“Una manciata di piloti di Formula 1 hanno preso parte alle Olimpiadi, alle Olimpiadi invernali e alle Paralimpiadi”. Questa la didascalia che su ‘X’ l’account ufficiale della Formula 1 ha riservato agli atleti. Nella foto a corredo del post c’è proprio Zanardi mentre mostra una delle sue medaglie d’oro con la tenuta dell’Italia.

In handbike ai giochi Paralimpici di Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016, Zanardi ha vinto 4 medaglie d’oro e due d’argento. Semplicemente pazzesco. I risultati parlano per lui e la Formula 1, campionato in cui ha corso negli anni ’90, non l’ha dimenticato.

F1 🤝 The @Olympics A handful of former F1 racers have competed across the Olympics, Winter Olympics and Paralympic games 🏋️‍♂️ A thread 🧵 pic.twitter.com/awXEvNMwtV — Formula 1 (@F1) August 6, 2024

Così come la Formula 1, così anche il mondo dello sport – e dei giochi olimpici e paralimpici – non potrà dimenticarsi mai di un atleta vincente nello sport e nella vita.