Al Ahli offerta a Vinicius, ma il brasiliano rifiuta

Vinicius Junior in Saudi Pro League? L’idea deve essere venuta a qualche sognatore nella dirigenza dell’Al Ahli, società con sede a Gedda. Secondo quanto riportato da The Athletic infatti, il club, tra i principali del massimo campionato saudita avrebbe presentato all’attaccante brasiliano del Real Madrid una proposta con cifre fuori mercato. Un’offerta che avrebbe potuto far vacillare chiunque, ma non l’ambizioso attaccante delle merengues e della Seleçao che ha rifiutato.

Per Vinicius, uno dei grandi candidati alla vittoria del prossimo Pallone d’Oro in autunno, troppo importante la competitività e l’importanza del calcio europeo. Le trattative non sono nemmeno partite, giacché il brasiliano vuole assolutamente continuare in Europa e con la gloriosa maglia del Real Madrid.