ESCLUSIVA SI Inter, rilancio West Ham per Zezé: 20 milioni. Per ora è muro Nantes: 30 milioni o rimane

Il trasferimento di Nathan Zezé all’Inter si fa sempre più in salita. E’ noto che la società nerazzurra stia valutando i profili adatti per rinforzare il reparto arretrato, nell’ottica di inserire un giocatore che possa fare le veci di Bastoni quando quest’ultimo dovesse necessitare di un ricambio nel corso della stagione, ma al contempo che rappresenti anche un profilo in prospettiva per il club.

Per il classe 2005 però il Nantes non molla, almeno per il momento, rispetto alle iniziali richieste fatte alle sue pretendenti. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportitalia infatti, i transalpini hanno rispedito al mittente in questi giorni non solo l’offerta da 15 milioni giunta dall’Inter, ma anche quella da 20 milioni fatta recapitare dal West Ham. La richiesta, come vi raccontavamo negli scorsi giorni, almeno per il momento rimane quella fissata in 30 milioni.

La sua società non cala le pretese forte del fatto che dalla Premier League in particolare diversi club abbiano mostrato interesse per lui. Inter e West Ham però sono ad oggi le uniche che si sono mosse concretamente per averlo. La posizione del Nantes è chiara: per 30 milioni partirà, per meno rimarrà in Ligue 1. Certo, il mercato poi è lungo, ma ricordiamo che nelle scorse settimane già la trattativa che doveva portare Filip Stankovic alla stessa squadra è tramontata per il mancato accordo economico.