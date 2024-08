ESCLUSIVA Inter, il Nantes chiede 30 milioni per Zezé. Premier forte su di lui: il West Ham tratta

Appare in salita la strada che potrebbe portare Nathan Zézé in Italia ed in particolare all’Inter. Se è vero che i nerazzurri sono interessati al difensore francese per rinforzare il reparto arretrato infatti è altrettanto vero che, secondo quanto raccolto dalla redazione di SPORTITALIA, le richieste del suo club per lasciarlo partire sono al momento molto distanti dalle valutazioni fatte a Milano.

Il Nantes parte, almeno per ora, da una richiesta di 30 milioni. Cifra che si può trattare, ma in aggiunta a questo va registrato il forte interesse dalla Premier League per lui: in questo momento Zeze è più vicino a giocare in Inghilterra che in Italia. Su tutte ha manifestato il proprio interesse in maniera concreta il West Ham nelle scorse ore, che in difesa è impegnato anche nella trattativa per un altro obiettivo dei nostri club, ovvero Todibo, seguito dalla Juventus. La squadra allenata da Lopetegui comunque non è l’unica ad aver manifestato interesse per lui dal campionato britannico.