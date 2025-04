Champions, stasera in campo Barcellona e PSG: tranquille in campionato, attenzione a…

Continuerà questa sera il programma dei quarti di finale di Champions League. Entrambe le gare di andata si disputeranno alle 21: il Barcellona, sempre più in testa al campionato spagnolo dopo l’ultima frenata da parte del Real Madrid, ospiterà un Borussia Dortmund in leggera ripresa in Bundesliga dopo mesi altalenanti. Allo stesso orario, quindi, il PSG di Luis Enrique, dopo aver trionfato nella Ligue 1, attenderà l’Aston Villa. Un’occasione importante per la formazione transalpina che, arrivata a questo punto della stagione, potrà concentrarsi unicamente sul massimo trofeo europeo.

Ligue 1, PSG campione di Francia: decisivo Désiré Doué

Il Psg è campione di Francia, e con ben 6 giornate d’anticipo. Il trionfo della squadra allenata da Luis Enrique arriva alla 28ª giornata, grazie alla vittoria per 1-0 sull’Angers, che porta il club parigino a +24 sul Monaco al secondo posto, raggiungendo quota 74 punti. Per il Paris Saint Germain è il tredicesimo scudetto, il quarto di fila. Un successo fondamentale per i parigini che ora sognano il Triplete, essendo ancora in corsa in Coppa di Francia e in Champions League.

C’è anche la firma di Khvicha Kvaratskhelia nella vittoria decisiva sull’Angers. L’ex Napoli, partito titolare, ha trovato l’assist per il gol di Douè che ha fatto esplodere di gioia il Parco dei Principi ed è valso la vittoria dello Scudetto. Senza dover preoccuparsi troppo del campionato, il Psg di Luis Enrique potrà focalizzarsi sulla Coppa di Francia e soprattutto sulla Champions League, dove sfiderà l’Aston Villa ai quarti di finale. Barcellona, Szczesny lancia un messaggio…

Szczesny ha ritrovato la titolarità e ha lanciato un messaggio alla Juve, la sua ex squadra: “La Juventus punta soprattutto a raggiungere risultati, mentre il Barcellona vive il calcio con gioia, un sentimento che si diffonde facilmente. È naturale che così tanti fan nel mondo siano attratti da questo modo di giocare. Ciò che mi rende più felice qui al Barcellona è l’emozione associata al bel calcio, che è una sensazione completamente diversa da quella a cui sono abituato”.