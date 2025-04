La Coppa Italia Primavera va al Cagliari: Milan travolto 3-0

La Coppa Italia Primavera va al Cagliari: la formazione sarda batte 3-0 il Milan e si aggiudica il prestigioso trofeo a livello giovanile.

Le formazioni ufficiali

Milan: Longoni; Bakoune, Paloschi, Dutu, Magni; Comotto, Eletu, Hodzic; Liberali, Sia, Bonomi. A disp: Colzani, Mancioppi, Parmiggani, Ossola, Perera, Colombo, Asanji. All. Guidi.

Cagliari: Iliev; Cogoni, Pintus, Franke; Arba, Marcolini, Liteta, Balde, Grandu; Vinciguerra, Bolzan. A disp: Ausenklis, Collu, Simonetta, Sulev, Ardau, Costa, Marini. All. Pisacane.

Arbitro: sig. Frasynyak sez. Gallarate.

La partita

Dopo un inizio equilibrato, i rossoblù vanno in vantaggio al 21′: azione manovrata dalla sinistra con Grandu che imbuca Vinciguerra tra le linee: dribbling su Paloschi e tiro a giro sul secondo palo, dove non può arrivare Longoni. I rossoneri provano a reagire, ma al 37′ sono ancora gli avversari ad andare a rete: cross dalla destra, esce Longoni che respinge male in tuffo: Bolzan arriva sul pallone più veloce di tutti e insacca il gol del 2-0.

Nel secondo tempo la formazione di mister Guidi prova a reagire, ma i ragazzi di Pisacane chiudono bene ogni spazio e al 69′ calano addirittura il tris: Trepy raccoglie il pallone sulla trequarti e prova la botta da fuori: deviazione di Nissen, con Longoni che non riesce a respingere il pallone! Il risultato non cambia fino al 90′. Grande vittoria per il Cagliari che si aggiudica la Coppa Italia Primavera, delusione invece per il Milan, seguito in tribuna anche da Zlatan Ibrahimovic.